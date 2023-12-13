россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

В результате обстрелов российских войск за прошедшие сутки ранения получил один житель Донетчины, повреждены дома и промышленное здание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОВА.

Детали

Как сообщается, в результате обстрелов оккупантов за прошедшие суток на Донецком направлении в Красногоровке Марьинской громады один человек был ранен один человек. Также были обстреляны Георгиевка и Максимильяновка. В Очеретинской громаде поврежден дом в Новоселовке Первой.

Единичные обстрелы зафиксировали также в Авдеевке. Кураховская громада подверглась 7 обстрелам россиян: поврежден дом в Островском, в зоне поражения - Гановка, Веселый Гай, Волченко и частный сектор Курахово.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание.

На Лисичанском направлении обстрелян Северск, произошло 12 обстрелов Лиманской громады.

Дополнение

Кроме того сообщается, что Донецкой ОВА удалось установить информацию об одном человека, который погиб ранее в Авдеевке.

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