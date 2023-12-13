россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  60371 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  59354 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  124908 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  125827 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
  •  116819 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  138037 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  117170 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
  •  137686 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  130990 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211606 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205674 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195187 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191508 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276349 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285423 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  108913 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  100756 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  100457 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  94118 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  63105 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-za-sutki-ranili-yeshche-odnogo-zhitelya-donetskoi-oblasti

россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:46  •  15290 просмотра

Read in English

В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.

В результате обстрелов российских войск за прошедшие сутки ранения получил один житель Донетчины, повреждены дома и промышленное здание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОВА.

Детали

Как сообщается, в результате обстрелов оккупантов за прошедшие суток на Донецком направлении в Красногоровке Марьинской громады один человек был ранен один человек. Также были обстреляны Георгиевка и Максимильяновка. В Очеретинской громаде поврежден дом в Новоселовке Первой.

Единичные обстрелы зафиксировали также в Авдеевке. Кураховская громада подверглась 7 обстрелам россиян: поврежден дом в Островском, в зоне поражения - Гановка, Веселый Гай, Волченко и частный сектор Курахово.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание.

На Лисичанском направлении обстрелян Северск, произошло 12 обстрелов Лиманской громады.

Дополнение

Кроме того сообщается, что Донецкой ОВА удалось установить информацию об одном человека, который погиб ранее в Авдеевке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака рф на Одесскую область: двое раненых, повреждено предприятие и автомобили

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни за добу поранили ще одного жителя Донеччини
Russians wound another resident of Donetsk region overnight
Новости по теме

россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  15290 просмотра
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области

Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.

Война •   •  14788 просмотра
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ

Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.

Политика •   •  10606 просмотра
Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко

Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.

Общество •   •  8372 просмотра
Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко

Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.

Политика •   •  13833 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран

Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation

Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation.

Общество •   •  9442 просмотра
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Украинские производители масличных культур готовы напрямую поставлять армию через тендеры Министерства обороны, предлагая достаточные объемы по разумным, неинфляционным ценам. Промышленность готова к прямому сотрудничеству и ждет дальнейших инструкций по логистике.

Экономика •   •  60371 просмотра
Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и Палестиной, но отклонила поправку США об осуждении Хамаса. 153 страны проголосовали за резолюцию, десять - против, двадцать три - воздержались.

Новости Мира •   •  9719 просмотра
Генассамблея ООН не осудила ХАМАС в резолюции по Газе

В столице заработало "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская": расписание движения

Между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов с интервалом 13 и 17 минут.

Общество •   •  14822 просмотра
В столице заработало "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская": расписание движения

На Киевщине в результате взрыва газа один человек погиб, еще один пострадал

В Обуховском районе Киевской области в результате взрыва газа в частном доме погиб мужчина и пострадала женщина. Спасатели вытащили обоих пострадавших, но мужчину не удалось реанимировать.

Общество •   •  15411 просмотра
На Киевщине в результате взрыва газа один человек погиб, еще один пострадал