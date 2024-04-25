россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  33720 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  120443 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  127331 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  125269 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117431 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  103859 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101877 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137263 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157771 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
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22 апреля 2024, 15:01  •  154299 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.

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россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении накопительной пенсионной системы, предоставлении возможности "матерям-героиням" получать две надбавки к пенсии, урегулировании пенсионного обеспечения осужденных, объединении администрирования социальных взносов с Пенсионным фондом, создании Единого реестра квалификаций, усилении ответственности работодателей за задолженность по выплате заработной платы и внесении изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании.

Общество •   •  1980 просмотра
Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения

ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях

Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе наблюдается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях после завершения акции протеста польских фермеров.

Общество •   •  2546 просмотра
ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях

В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА

В Харьковской области около 15 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск, еще 4 подверглись авиаударам, в результате которых повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей и сельский совет.

Война •   •  4645 просмотра
В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Создание единой библиотеки образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз значительно расширит возможности государства в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и выявлении фальсификата.

Экономика •   •  33720 просмотра
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.

Новости Мира •   •  4275 просмотра
В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники

Около 150 грузовиков ожидают в Польше на въезд в Украину через заблокированный пункт пропуска Рава-Русская, в то время как некоторое движение все еще разрешено в обоих направлениях.

Общество •   •  6778 просмотра
150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 3 человек.

Война •   •  8965 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА

В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы до 2024 года.

Война •   •  28179 просмотра
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине

Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших

Сегодня утром в результате вражеского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасской области, но обошлось без жертв, хотя 6 человек обратились за медицинской помощью.

Общество •   •  24540 просмотра
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших