россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области четыре местных жителя получили ранения - в Доброполье, Соловьево и Красногоровке. Об этом в четверг сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Доброполье, 1 в Соловьево и Красногоровке. - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1933 погибших и 4832 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

23 апреля российские войска атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области, применив бомбы, РСЗО "Ураган" и "Смерч" и артиллерию, повредив 27 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом. Ранения получили по меньшей мере семь мирных жителей.