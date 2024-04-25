россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины

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У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
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Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении накопительной пенсионной системы, предоставлении возможности "матерям-героиням" получать две надбавки к пенсии, урегулировании пенсионного обеспечения осужденных, объединении администрирования социальных взносов с Пенсионным фондом, создании Единого реестра квалификаций, усилении ответственности работодателей за задолженность по выплате заработной платы и внесении изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании.
ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях
Через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе наблюдается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях после завершения акции протеста польских фермеров.
В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА
В Харьковской области около 15 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск, еще 4 подверглись авиаударам, в результате которых повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей и сельский совет.
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Создание единой библиотеки образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз значительно расширит возможности государства в борьбе с нелегальным рынком табачных изделий и выявлении фальсификата.
В США отреагировали на ветирование россией резолюции о запрете ядерного оружия в космосе
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе, что противоречит заявлениям путина о том, что он не намерен выводить ядерное оружие на орбиту.
150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники
Около 150 грузовиков ожидают в Польше на въезд в Украину через заблокированный пункт пропуска Рава-Русская, в то время как некоторое движение все еще разрешено в обоих направлениях.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, за сутки 3 человека ранены - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания, инфраструктуру и ранив 3 человек.
В США сказали, на сколько хватит одобренной помощи Украине
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США смогут продолжать поставлять Украине необходимые ресурсы до 2024 года.
Оккупанты ударили по Черкасской области: поврежден объект инфраструктуры, без погибших, но 6 пострадавших
Сегодня утром в результате вражеского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасской области, но обошлось без жертв, хотя 6 человек обратились за медицинской помощью.