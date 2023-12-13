россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами

За прошедшие сутки, 12 декабря, российские военные атаковали 21 населенный пункт Запорожской области. В частности, выпустили 17 ударных БПЛА. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко. Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 88 ударов по 21 населенному пункту - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

Захватчики совершили 3 РСЗО-обстрела Роботино и Новоданиловки, 17 вражеских беспилотников атаковали Малую Токмачку, Роботино и Новодаровку.

68 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Малиновки, Щербаков, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня.

В результате вражеского обстрела повреждены несколько жилых домов, мирные жители не пострадали - указал глава ОВА.

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