россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами
Киев • УНН
Российские войска атаковали 21 населенный пункт в Запорожской области, в результате чего никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.
За прошедшие сутки, 12 декабря, российские военные атаковали 21 населенный пункт Запорожской области. В частности, выпустили 17 ударных БПЛА. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко. Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 88 ударов по 21 населенному пункту
Детали
Захватчики совершили 3 РСЗО-обстрела Роботино и Новоданиловки, 17 вражеских беспилотников атаковали Малую Токмачку, Роботино и Новодаровку.
68 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Малиновки, Щербаков, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Степного, Каменского и других городов и сел на линии огня.
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россияне за сутки атаковали Запорожскую область 17 дронами
Российские войска атаковали 21 населенный пункт в Запорожской области, в результате чего никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.
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