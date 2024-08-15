россияне в течение дня совершили 56 обстрелов Сумщины: погиб человек, еще трое ранены

15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Погиб один человек, еще трое получили ранения Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Глуховская община: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв), артобстрелы (32 взрыва), обстрелы из минометов (7 взрывов), из танка (5 взрывов). В результате авиаударов КАБ погиб 1 гражданский человек, получили ранения 3 гражданских лица.

Хотинская община: враг нанес авиаудары КАБ (5 взрывов), ракетный удар (1 взрыв).

Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (32 взрыва), а также нанесли удары FPV дронами (8 взрывов).

Белопольская громада: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрел (8 взрывов), обстрел из минометов (3 взрыва).

Эсманская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины и нанес удары FPV дронами (4 взрыва).

Середино-Будская община: были удары FPV дронами (7 взрывов).

Новослободская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).

Путивльская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва).

Свесская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).

Юнаковская община: произошел ракетный удар (1 взрыв).

Напомним

С 20-км зоны Сумщины эвакуировано 4300 человек, эта цифра растет. Планируется усиление контроля на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов с обязательной эвакуацией из-за увеличения обстрелов.