россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА

российские военные с самого утра штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. По самому поселку армия рф нанесла авиационный и многочисленные артиллерийские удары. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

С самого утра позиции вблизи Макеевки постоянно штурмуют россияне. По селу нанесен авиационный удар. А также многочисленные артиллерийские. Как и по соседнему Невскому. Последствия разрушений будут уточняться при благоприятной ситуации с безопасностью - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, еще шесть атак было отбито в Белогоровке. По этому населенному пункту и по Кармазиновке противник открывал прицельный огонь. По Серебрянскому лесу оккупанты били из авиации.

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Также Лысогор сообщил, что во исполнение запроса управления фсб по так называемой "лнр", оккупационное минобразования требует от руководителей учебных организаций предоставить списки действующих сотрудников, которые начали там работать еще до 21 февраля 2014 года. Их будут проверять на "идейность".

Кроме того, как сообщается, по учебным заведениям распространен приказ изъять из библиотек литературу, изданную на украинском языке.

Как художественную, если таковая еще остались, так и научную - в частности, методические издания и пособия, разработанные и изданные непосредственно этими заведениями, указал глава ОВА.

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