россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА
Киев • УНН
Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.
российские военные с самого утра штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. По самому поселку армия рф нанесла авиационный и многочисленные артиллерийские удары. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
С самого утра позиции вблизи Макеевки постоянно штурмуют россияне. По селу нанесен авиационный удар. А также многочисленные артиллерийские. Как и по соседнему Невскому. Последствия разрушений будут уточняться при благоприятной ситуации с безопасностью
По его словам, еще шесть атак было отбито в Белогоровке. По этому населенному пункту и по Кармазиновке противник открывал прицельный огонь. По Серебрянскому лесу оккупанты били из авиации.
Дополнение
Также Лысогор сообщил, что во исполнение запроса управления фсб по так называемой "лнр", оккупационное минобразования требует от руководителей учебных организаций предоставить списки действующих сотрудников, которые начали там работать еще до 21 февраля 2014 года. Их будут проверять на "идейность".
Кроме того, как сообщается, по учебным заведениям распространен приказ изъять из библиотек литературу, изданную на украинском языке.
Как художественную, если таковая еще остались, так и научную - в частности, методические издания и пособия, разработанные и изданные непосредственно этими заведениями, указал глава ОВА.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА22 январь 2024, 06:19 • 23725 просмотров
россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА
Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.
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