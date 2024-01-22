росіяни зранку ведуть штурми поблизу Макіївки: по селищу б'ють з авіації та артилерії - Луганська ОВА

російські військові з самого ранку штурмують позиції Сил оборони біля Макіївки Луганської області. По самому селищу армія рф завдала авіаційного та чисельних артилерійських ударів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Із самого ранку позиції поблизу Макіївки постійно штурмують росіяни. По селу завдано авіаційного удару. А також чисельних артилерійських. Як і по сусідньому Невському. Наслідки руйнувань уточнюватимуться при сприятливій безпековій ситуації - написав Лисогор у Telegram.

За його словами, ще шість атак було відбито в Білогорівці. По цьому населеному пункту і по Кармазинівці противник відкривав прицільний вогонь. По Серебрянському лісу окупанти били з авіації.

Доповнення

Також Лисогор повідомив, що на виконання запиту управління фсб по так званій "лнр", окупаційне міносвіти вимагає від керівників навчальних організацій надати списки діючих співробітників, які почали там працювати ще до 21 лютого 2014 року. Їх перевірятимуть на "ідейність".

Крім того, як повідомляється, по навчальних закладах розповсюджено наказ вилучити з бібліотек літературу, видану українською мовою.

Як художню, якщо така ще залишилися, так і наукову – зокрема, методичні видання і посібники, розроблені і видані безпосередньо цими закладами, вказав голова ОВА.

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