россияне утром обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранили супругов

Супружеская пара в Широкой Балке Херсонской области пострадала, когда российский снаряд упал возле их дома, сообщили в Херсонской ОГА в среду, пишет УНН.

Детали

"Утром российская армия атаковала Широкую Балку. Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги - 57-летняя женщина и 56-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным ОВА, у мужчины и женщины диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы". Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

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