россияне утром обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранили супругов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  102701 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  105169 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  117724 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  114939 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  106437 просмотра
публикации
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  22351 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  106437 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  110796 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  114939 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  117724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  38831 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  105170 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  110860 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  173828 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  130381 просмотра
Актуальное
россияне утром обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранили супругов

россияне утром обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранили супругов

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 11:55  •  1667 просмотра

Read in English

Супружеская пара в Широкой Балке Херсонской области пострадала, когда российский снаряд упал возле их дома, вызвав контузию, энцефалопатию и взрывные травмы, они были госпитализированы.

Супружеская пара в Широкой Балке Херсонской области пострадала, когда российский снаряд упал возле их дома, сообщили в Херсонской ОГА в среду, пишет УНН.

Детали

"Утром российская армия атаковала Широкую Балку. Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги - 57-летняя женщина и 56-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.

По данным ОВА, у мужчины и женщины диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы". Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший10 июля 2024, 09:59 • 21614 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
  •  22351 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  66726 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  110796 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  94077 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
  •  56668 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
  •  48486 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
  •  86031 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
9 июля 2024, 10:40  •  102682 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
9 июля 2024, 09:04  •  106589 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
9 июля 2024, 07:57  •  151321 просмотра

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Популярные

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  106437 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  114939 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  117724 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  105169 просмотра
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

  •  102701 просмотра

Публикации

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  22351 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  106437 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  110796 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  114939 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  117724 просмотра

Война

Воздушные силы сообщили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА на Полтавщине

Воздушные силы сообщили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА на Полтавщине

  •  1586 просмотра
россияне утром обстреляли Широкую Балку в Херсонской области: ранили супругов

россияне утром обстреляли Широкую Балку в Херсонской области: ранили супругов

  •  2640 просмотра
Передавал агенту рф запрещенную информацию: на Николаевщине сообщено о подозрении военному

Передавал агенту рф запрещенную информацию: на Николаевщине сообщено о подозрении военному

  •  6444 просмотра
На Киевщине ввели в эксплуатацию разрушенную из-за войны пятиэтажку: в дома вернутся жители 120 квартир

На Киевщине ввели в эксплуатацию разрушенную из-за войны пятиэтажку: в дома вернутся жители 120 квартир

  •  9608 просмотра
Из российской оккупации спасли еще семерых детей

Из российской оккупации спасли еще семерых детей

  •  9014 просмотра

политика

У Турции нет "мирного плана", только идея наладить коммуникацию через посредничество Анкары - посол

У Турции нет "мирного плана", только идея наладить коммуникацию через посредничество Анкары - посол

  •  23566 просмотра
"Даже если будет 50 - это ничто": Зеленский назвал необходимое количество самолетов типа F-16

"Даже если будет 50 - это ничто": Зеленский назвал необходимое количество самолетов типа F-16

  •  24152 просмотра
Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

  •  20875 просмотра
После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

  •  33993 просмотра
Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  33327 просмотра

Война

Воздушные силы сообщили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА на Полтавщине

Воздушные силы сообщили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА на Полтавщине

  •  1586 просмотра
россияне утром обстреляли Широкую Балку в Херсонской области: ранили супругов

россияне утром обстреляли Широкую Балку в Херсонской области: ранили супругов

  •  2640 просмотра
Передавал агенту рф запрещенную информацию: на Николаевщине сообщено о подозрении военному

Передавал агенту рф запрещенную информацию: на Николаевщине сообщено о подозрении военному

  •  6444 просмотра
На Киевщине ввели в эксплуатацию разрушенную из-за войны пятиэтажку: в дома вернутся жители 120 квартир

На Киевщине ввели в эксплуатацию разрушенную из-за войны пятиэтажку: в дома вернутся жители 120 квартир

  •  9608 просмотра
Из российской оккупации спасли еще семерых детей

Из российской оккупации спасли еще семерых детей

  •  9014 просмотра

политика

У Турции нет "мирного плана", только идея наладить коммуникацию через посредничество Анкары - посол

У Турции нет "мирного плана", только идея наладить коммуникацию через посредничество Анкары - посол

  •  23566 просмотра
"Даже если будет 50 - это ничто": Зеленский назвал необходимое количество самолетов типа F-16

"Даже если будет 50 - это ничто": Зеленский назвал необходимое количество самолетов типа F-16

  •  24152 просмотра
Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

  •  20875 просмотра
После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

После удара по "Охматдету" россия продвигает среди украинцев нарратив о "мире любой ценой" - ЦПД

  •  33993 просмотра
Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  33327 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  31966 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  120816 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  118372 просмотра

Экономика

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  22314 просмотра
Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

Получают иностранные гранты: стал известен перечень организаций, забронированных от мобилизации на 100% - СМИ

  •  20875 просмотра
Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

Португалия выделит Украине 220 миллионов в этом году и столько же в 2025 году

  •  33327 просмотра
Херсонские арбузы дали первый урожай в 160 тонн: анонсирована продажа по Украине

Херсонские арбузы дали первый урожай в 160 тонн: анонсирована продажа по Украине

  •  22700 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  110792 просмотра

Киев

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

  •  2186 просмотра
В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

  •  10803 просмотра
5 детей стали жертвами ракетной атаки рф на Киев - мэр

5 детей стали жертвами ракетной атаки рф на Киев - мэр

  •  26291 просмотра
В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

  •  12930 просмотра
Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

Жертв было 33: в КГВА уточнили количество погибших в результате атаки рф на Киев

  •  26743 просмотра