россияне утром обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранили супругов
Киев • УНН
Супружеская пара в Широкой Балке Херсонской области пострадала, когда российский снаряд упал возле их дома, вызвав контузию, энцефалопатию и взрывные травмы, они были госпитализированы.
Супружеская пара в Широкой Балке Херсонской области пострадала, когда российский снаряд упал возле их дома, сообщили в Херсонской ОГА в среду, пишет УНН.
Детали
"Утром российская армия атаковала Широкую Балку. Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги - 57-летняя женщина и 56-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.
По данным ОВА, у мужчины и женщины диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы". Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.
россияне попали по жилому дому в Херсонской области: есть погибший10 июля 2024, 09:59 • 21614 просмотров