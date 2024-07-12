Киев • УНН
Российские обстрелы повредили водопровод в селе Антоновка Херсонской области, что может привести к снижению или полному отсутствию водоснабжения для местных жителей.
На Херсонщине в результате российского обстрела поврежден объект водоснабжения в поселке Антоновка. Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Враг продолжает крити артиллерией жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры нашего города. Вследствие очередных вражеских атак в Антоновке был поврежден объект водоснабжения
По его словам, для проведения восстановительных работ у местных жителей может быть ослаблено давление подачи воды или ее отсутствие.
Глава МВА также уверяет, что о восстановлении водоснабжения сообщат отдельно.
Напомним
Днем, 12 июля, армия рф массированно обстреляла Днепровский район Херсона, в частности, попала в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин