На Херсонщине в результате российского обстрела поврежден объект водоснабжения в поселке Антоновка. Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Враг продолжает крити артиллерией жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры нашего города. Вследствие очередных вражеских атак в Антоновке был поврежден объект водоснабжения - рассказал Мрочко.

По его словам, для проведения восстановительных работ у местных жителей может быть ослаблено давление подачи воды или ее отсутствие.

Глава МВА также уверяет, что о восстановлении водоснабжения сообщат отдельно.

Напомним

Днем, 12 июля, армия рф массированно обстреляла Днепровский район Херсона, в частности, попала в одно из образовательных учреждений. Также вражеским огнем уничтожен магазин