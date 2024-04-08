россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум - ОВА

Армия рф сегодня нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум, последствия атаки уточняются, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

После 15 часов россияне осуществили авиационный удар по гражданской инфраструктуре г. Сумы. Последствия уточняются! - говорится в сообщении ОВА.

Также в ОВА призвали жителей быть внимательными и осторожными, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляться в укрытие.

Ранее УНН сообщал, что в Сумах прогремели взрывы.