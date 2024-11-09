россияне убили трех жителей Херсонщины за сутки и ранили еще двоих
Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска атаковали 18 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов погибли 3 человека, 2 ранены, повреждены жилые дома и гражданские объекты.
россияне продолжают террор Херсонской области, обстреливая населенные пункты, в том числе из авиации. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
На Херсонщине за сутки россияне убили 3 человека, еще 2 получили ранения.
По информации Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Станислав, Инженерное, Новодмитровка, Белозерка, Широкая Балка, Александровка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Берислав, Украинка, Михайловка, Дудчаны, Качкаровка, Золотая Балка, Одрадокаменка и город Херсон.
российские военные попали в образовательное учреждение, пенитенциарное учреждение и магазин; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 7 многоэтажек и 15 частных домов
Напомним
В Харькове и области зафиксирована серия обстрелов, которые повредили инфраструктуру и здания. В результате атаки FPV-дрона ранен 44-летний волонтер, также разрушены три частных дома в селе Ивашки.
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