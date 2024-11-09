Обстрел Днепропетровщины: 50-летний мужчина получил ранения
Киев • УНН
В результате обстрела Никополя из «Градов» ранен 50-летний мужчина и повреждено промышленное предприятие. На Синельниковщине из-за вражеской атаки произошел пожар с повреждением инфраструктуры.
Противник обстрелял Днепропетровскую область. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вражеские войска совершили обстрел Никополя из реактивных систем залпового огня «Град». В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. Обстрел также привел к значительным повреждениям на одном из промышленных предприятий города.
Кроме того, на Синельниковщине из-за вражеской атаки произошел пожар, который повредил местную инфраструктуру. Однако погибших и раненых среди гражданских нет.
Противник атаковал Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура7 ноября 2024, 06:06 • 18401 просмотр