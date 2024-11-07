Противник атаковал Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В Грушевской громаде Днепропетровской области в результате вражеского обстрела повреждено предприятие и 5 частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет, местные службы оценивают масштабы разрушений.
Днепропетровщина снова стала мишенью для вражеских атак. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН
Детали
В результате обстрела в Грушевской громаде повреждено предприятие и пять частных домов.
К счастью, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Местные службы работают на месте происшествия, выясняя масштабы разрушений.
В связи с опасностью продолжается воздушная тревога в области. Жителей призывают оставаться в безопасных местах и следовать рекомендациям местных властей.
Ночной обстрел Днепропетровщины: повреждено промышленное предприятие3 ноября 2024, 05:37 • 40820 просмотров