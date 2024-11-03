Ночной обстрел Днепропетровщины: повреждено промышленное предприятие
Киев • УНН
Террористы дважды обстреляли Никополь из артиллерии, выпустив около 5 снарядов. Повреждено промышленное предприятие, жертв и пострадавших нет.
В ночь на сегодня вражеские войска дважды обстреляли Никополь из артиллерии, выпустив около пяти снарядов по городу. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога - жителей призывают оставаться в укрытиях для собственной безопасности.
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