Ночной обстрел Днепропетровщины: повреждено промышленное предприятие

В ночь на сегодня вражеские войска дважды обстреляли Никополь из артиллерии, выпустив около пяти снарядов по городу. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога - жителей призывают оставаться в укрытиях для собственной безопасности.

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