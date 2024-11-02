россияне ударили по железнодорожной станции на Днепропетровщине: ранена женщина
Киев • УНН
В результате обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области ранена работница и повреждена инфраструктура. Пригородный поезд задержался на 40 минут, движение восстановлено по графику.
россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Во время вражеской атаки пострадала работница. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН.
В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений,
Детали
Сейчас пострадавшей оказали необходимую помощь.
В то же время, из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.
Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Продолжаем движение по графику,
Напомним
В Днепровском районе произошел взрыв в результате вражеской атаки, повреждена инфраструктура. Пять человек получили ранения, включая двух детей.