россияне три дня подряд ежесуточно штурмуют позиции Сил обороны на Таврическом направлении около 80 раз - Тарнавский
Киев • УНН
Российские войска атаковали силы обороны на Таврическом направлении около 80 раз в день в течение трех дней подряд, при этом недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества воздушных атак.
российские военные при поддержке бронетехники продолжают штурмовать позиции Сил обороны на Таврическом направлении. Три дня подряд атакуют по примерно 80 раз за день. Накануне снова активизировалась вражеская авиация. Об этом в пятницу сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия. Три дня подряд - около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство - в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы
Детали
В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел.
Украинские военные стойко держат оборону, указал Тарнавский.
По его словам, общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек.
Также было уничтожено 23 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.
Дополнение
За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. В целом враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
россияне три дня подряд ежесуточно штурмуют позиции Сил обороны на Таврическом направлении около 80 раз - Тарнавский
Российские войска атаковали силы обороны на Таврическом направлении около 80 раз в день в течение трех дней подряд, при этом недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества воздушных атак.
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