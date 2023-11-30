россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА

российские войска сбросили с беспилотника взрывчатку по гражданским в Бериславе Херсонской области, два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российская армия с беспилотника атаковала гражданских в Бериславе. Около 14: 00 оккупанты сбросили взрывной предмет вблизи административного здания - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что в результате вражеской атаки 22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. также тяжелое ранение шеи и головы диагностировали у 37-летнего мужчины.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.

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