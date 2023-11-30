россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА
Киев • УНН
Российские войска использовали беспилотник для сброса взрывчатки на гражданских лиц в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 22-летний и 37-летний мужчины, которые сейчас госпитализированы.
российские войска сбросили с беспилотника взрывчатку по гражданским в Бериславе Херсонской области, два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российская армия с беспилотника атаковала гражданских в Бериславе. Около 14: 00 оккупанты сбросили взрывной предмет вблизи административного здания
Отмечается, что в результате вражеской атаки 22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги. также тяжелое ранение шеи и головы диагностировали у 37-летнего мужчины.
В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.
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россияне с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, есть травмированные - Херсонская ОВА
Российские войска использовали беспилотник для сброса взрывчатки на гражданских лиц в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 22-летний и 37-летний мужчины, которые сейчас госпитализированы.
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