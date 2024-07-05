россияне распространяют фейк о вспышке неизвестной инфекции среди военных в Херсоне

В Телеграмм-каналах россияне распространяют пугающие сообщения о вспышке инфекционной болезни среди военных в Херсоне. Это продолжение их кампании по распространению фейков о якобы обнаруженной холере в Херсоне. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, во вражеских Телеграмм-каналах распространяется информация о якобы вспышке неизвестной инфекции в Херсоне. Будто бы, болезнь распространилась среди военных Вооруженных Сил Украины в одной из бригад. Однако отмечается, что это очередной фейк российских пропагандистов.

Верифицировав информацию в Херсонской ОВА, Центр сообщает, что это очередной вражеский фейк, который является продолжением информационной кампании по "вспышкам холеры в городе", которую Центр недавно опровергал - говорится в сообщении ЦПД

Также в Центре приводят данные из Херсонской ОГА о том, что санитарно-эпидемическая ситуация в области стабильная и контролируемая. Вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений не зарегистрировано.

По результатам мониторинговых исследований питьевой воды отклонений по бактериологическим показателям не выявлено - отметили в ОВА.

Напомним

Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации весной в разных школах Мариуполя было выявлено более 10 случаев заболевания холерой, что вызывает беспокойство о потенциальной эпидемии. Оккупационные власти пытались замалчивать ситуацию и не объявляли карантин.

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет