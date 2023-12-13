россияне продолжают вбросы о полном взятии Марьинки, однако оборона продолжается - Тарнавский

В районе Марьинки российские оккупанты накапливают силы для дальнейших штурмовых действий. Враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии города, однако оборона Марьинки продолжается. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражено 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - написал Тарнавский.

Дополнение

12 декабря сообщалось, что российские войска продолжают массированные наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяя авиацию.