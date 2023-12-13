россияне продолжают вбросы о полном взятии Марьинки, однако оборона продолжается - Тарнавский
Киев • УНН
Российские войска собираются для дальнейшего наступления под Марьинкой, несмотря на ложные заявления о захвате города, в то время как украинские защитники отбили 11 атак в близлежащих районах.
В районе Марьинки российские оккупанты накапливают силы для дальнейших штурмовых действий. Враг продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии города, однако оборона Марьинки продолжается. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
"Марьинское направление. Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отражено 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", - написал Тарнавский.
Дополнение
12 декабря сообщалось, что российские войска продолжают массированные наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяя авиацию.
россияне продолжают вбросы о полном взятии Марьинки, однако оборона продолжается - Тарнавский
Российские войска собираются для дальнейшего наступления под Марьинкой, несмотря на ложные заявления о захвате города, в то время как украинские защитники отбили 11 атак в близлежащих районах.
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