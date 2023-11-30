россияне обстреляли Тягинку на Херсонщине: три человека пострадали
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, а две женщины - ранения средней тяжести.
Российские войска открыли огонь по поселку Тягинка Херсонской области. Ранения получили три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В результате российского обстрела Тягинки пострадали три человека. 65-летний мужчина получил тяжелые ранения. Состояние двух женщин, 64 и 73 лет, оценивается как средней тяжести. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи
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Также сегодня российские войска сбросили с беспилотника взрывчатку по гражданским в Бериславе Херсонской области, два человека пострадали.
Кроме того. того, три человека погибли в результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области.
россияне обстреляли Тягинку на Херсонщине: три человека пострадали
Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, а две женщины - ранения средней тяжести.
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