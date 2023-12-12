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россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:17  •  19046 просмотра

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50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.

Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, пострадал местный 50-летний житель в собственном доме, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

российская армия обстреляла Тягинку. В собственном доме ранения получил 50-летний мужчина

- сообщили в ОВА в Telegram.

Как отметили в ОВА, пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи. У него, как сообщается, диагностировали контузию, взрывную травму, ушиб и сотрясение головного мозга.

Дополнение 

Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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