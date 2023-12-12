россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
Киев • УНН
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
Российские войска обстреляли Тягинку в Херсонской области, пострадал местный 50-летний житель в собственном доме, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
российская армия обстреляла Тягинку. В собственном доме ранения получил 50-летний мужчина
Как отметили в ОВА, пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи. У него, как сообщается, диагностировали контузию, взрывную травму, ушиб и сотрясение головного мозга.
Дополнение
Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин.
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
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