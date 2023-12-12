россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме

В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.