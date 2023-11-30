россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы

Это не накопление, а восстановление потенциала - Игнат о подготовке врага к зиме

Российская армия сократила ракетные удары по Украине, чтобы восстановить свой истощенный арсенал, и в настоящее время у россии меньше ракет, чем было в прошлом году, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.