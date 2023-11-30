россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, повредив жилые здания и автомобиль, сообщений о жертвах пока нет.
Сегодня утром, 30 ноября, российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
после 9.00 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона с временно оккупированного Левобережья. Попали в жилые кварталы. Повреждена машина, посечены деревья, выбиты окна в многоэтажках
Дополнение
По его словам, пока информации о пострадавших нет.
Напомним
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что за минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область более сотни раз выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии.
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россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, повредив жилые здания и автомобиль, сообщений о жертвах пока нет.
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