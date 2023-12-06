россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение
Киев • УНН
Российские войска ночью обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб, были повреждены жилые дома и медицинское учреждение.
Российские войска в ночь на 6 декабря обстреляли с левого берега Херсонщины областной центр. В результате вражеских атак травмировался один человек, повреждены дома и медицинское учреждение. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. В результате чего один человек получил ранения
Также, по его словам, из-за вражеских обстрелов загорелась одна машина, еще три были побиты осколками. Были повреждены жилые дома и медучреждение. В последнем взрывной волной выбило два десятка окон.
Дополнение
В результате российских обстрелов за прошедшие сутки Херсонской области погибли 3 и были ранены 7 человек. Было выпущено 510 снарядов, которые попали в жилые, медицинские и гуманитарные объекты.
россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение
Российские войска ночью обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб, были повреждены жилые дома и медицинское учреждение.
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