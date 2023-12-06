россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  21917 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  224669 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  224613 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  229614 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  265964 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  291368 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  260889 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  210313 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  198842 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  183373 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  232127 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  204076 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  44387 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  37109 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  32588 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-nochyu-obstrelyali-kherson-odin-chelovek-pogib-povrezhdeno-meduchrezhdenie

россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 07:07  •  25183 просмотра

Read in English

Российские войска ночью обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб, были повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Российские войска в ночь на 6 декабря обстреляли с левого берега Херсонщины областной центр. В результате вражеских атак травмировался один человек, повреждены дома и медицинское учреждение. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. В результате чего один человек получил ранения

- написал Мрочко в Telegram.

Также, по его словам, из-за вражеских обстрелов загорелась одна машина, еще три были побиты осколками. Были повреждены жилые дома и медучреждение. В последнем взрывной волной выбило два десятка окон.

Дополнение

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки Херсонской области погибли 3 и были ранены 7 человек. Было выпущено 510 снарядов, которые попали в жилые, медицинские и гуманитарные объекты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вночі обстріляли Херсон: одна людина загинула, пошкоджений медзаклад
Russians shelled Kherson at night: one person was killed and a medical facility was damaged
Новости по теме

россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение

Российские войска ночью обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб, были повреждены жилые дома и медицинское учреждение.

Война •   •  25183 просмотра
россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение

Над Черкасской областью ночью уничтожили "шахед"

Ночью в Черкасской области был сбит вражеский беспилотник "шахед".

Война •   •  32082 просмотра
Над Черкасской областью ночью уничтожили "шахед"

Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева

Президент Зеленский поздравил украинских защитников в видеообращении с Днем Вооруженных Сил на фоне противостояния российской агрессии, записав свое обращение с улиц Киева.

Политика •   •  29232 просмотра
Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева

Залужный поздравил боевых побратимов с Днем Вооруженных сил Украины: "Именно вы стоите за будущее наших детей"

В День Вооруженных Сил Украины Верховный Главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил военных за защиту будущего страны.

Война •   •  27341 просмотра
Залужный поздравил боевых побратимов с Днем Вооруженных сил Украины: "Именно вы стоите за будущее наших детей"

Над Николаевской областью ночью уничтожили семь "шахедов", из-за обломков произошли пожары - ОВА

Над Николаевской областью было сбито семь вражеских беспилотников типа "шахед", обломки которых вызвали пожары в Очакове и Снигиревке, жертв не зафиксировано.

Война •   •  26994 просмотра
Над Николаевской областью ночью уничтожили семь "шахедов", из-за обломков произошли пожары - ОВА

Армия рф за сутки более 150 раз ударила по Запорожской области, атаковала 29 дронами: один человек пострадал

Российские войска атаковали Запорожскую область 151 раз за 24 часа, включая 29 ударов с беспилотников, в результате чего был ранен пожилой мужчина и вызваны разрушения в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  25798 просмотра
Армия рф за сутки более 150 раз ударила по Запорожской области, атаковала 29 дронами: один человек пострадал

Ночная атака дронами рф повредила критическую инфраструктуру в Харьковской области

В результате ударов российских беспилотников в Харьковской области был разрушен жилой дом и поврежден объект критической инфраструктуры.

Война •   •  25825 просмотра
Ночная атака дронами рф повредила критическую инфраструктуру в Харьковской области

Над Днепропетровской областью сбили четыре "шахеда", Никополь ночью подвергся трем ударам врага

Четыре российских беспилотника "шахед" были сбиты над Днепропетровской областью; Никополь был атакован трижды, в результате чего были повреждены дома и газопровод, без жертв.

Война •   •  26489 просмотра
Над Днепропетровской областью сбили четыре "шахеда", Никополь ночью подвергся трем ударам врага

На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, еще 7 - получили ранения

В результате российских обстрелов в Херсоне погибли 3 и были ранены 7 человек. Было выпущено 510 снарядов, которые попали в жилые, медицинские и гуманитарные объекты.

Война •   •  26343 просмотра
На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, еще 7 - получили ранения

Еще 1270 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери рф в войне на Украине оцениваются в 335 110 человек и тысячи единиц военной техники.

Война •   •  25876 просмотра
Еще 1270 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага