россияне ночью обстреляли Херсон: один человек погиб, повреждено медучреждение

Российские войска в ночь на 6 декабря обстреляли с левого берега Херсонщины областной центр. В результате вражеских атак травмировался один человек, повреждены дома и медицинское учреждение. Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. В результате чего один человек получил ранения - написал Мрочко в Telegram.

Также, по его словам, из-за вражеских обстрелов загорелась одна машина, еще три были побиты осколками. Были повреждены жилые дома и медучреждение. В последнем взрывной волной выбило два десятка окон.

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В результате российских обстрелов за прошедшие сутки Херсонской области погибли 3 и были ранены 7 человек. Было выпущено 510 снарядов, которые попали в жилые, медицинские и гуманитарные объекты.