россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: прозвучало более 50 взрывов

российские войска в ночь на 9 апреля и сегодня утром совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Белопольская и Шалыгинская громады.

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и АГС (29 взрывов).

Шалыгинская громада: россияне ударили из РСЗО (15 взрывов).

Дополнение

На Сумщине в понедельник прозвучало 170 взрывов. Оккупанты обстреляли 10 громад в приграничье.

В частности, 4 КАБа сбросили российские военные на центр города Белополье. Из-за этой атаки погибла женщина, и еще три человека получили ранения.