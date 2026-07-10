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россияне атаковали Тростянецкую общину реактивным БПЛА, ранены двое мужчин
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россияне атаковали Тростянецкую общину реактивным БПЛА, ранены двое мужчин

Киев • УНН

 • 2782 просмотра

Вечером 10 июля россияне атаковали Тростянецкую общину Сумщины реактивным БПЛА, попав в объект гражданской инфраструктуры. Двое раненых мужчин с тяжелыми травмами госпитализированы, их состояние стабильное.

россияне атаковали Тростянецкую общину реактивным БПЛА, ранены двое мужчин

Вечером в пятницу, 10 июля, россияне атаковали Тростянецкую общину Сумской области реактивным БПЛА. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг попал в объект гражданской инфраструктуры.

Двоих раненых мужчин госпитализировали. Травмы тяжелые, состояние пострадавших стабильное. Медики оказывают им необходимую помощь. Масштабы разрушений и другие последствия атаки выясняются

- рассказал Григоров.

Также он констатировал, что сегодня в результате российских атак пострадали трое жителей Конотопской общины и один житель Сумской общины. Они получили нетяжелые повреждения.

Напомним

С начала года россия совершила более 12 тысяч ударов по Сумщине, в результате чего погибли 122 мирных жителя и более 1,2 тыс. человек получили ранения.

Атака БПЛА рф на Сумщину - спасатели потушили пожар в торговом центре09.07.26, 09:23 • 5328 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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