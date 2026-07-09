Атака БПЛА рф на Сумщину - спасатели потушили пожар в торговом центре

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали пожар в Белопольской общине Сумской области после атаки российских БПЛА на здание одного из торговых центров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Загорелись кровля и строительные конструкции. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и обследовали место попадания. По предварительной информации, пострадавших нет - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 9 июля россия выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 94 дрона. Украинские силы ПВО сбили или подавили 72 беспилотника.