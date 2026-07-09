Атака БПЛА рф на Сумщину - спасатели потушили пожар в торговом центре
Киев • УНН
В Белопольской общине Сумской области после атаки российских БПЛА загорелся торговый центр. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет.
Фото: ГСЧС Украины
Спасатели ликвидировали пожар в Белопольской общине Сумской области после атаки российских БПЛА на здание одного из торговых центров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Загорелись кровля и строительные конструкции. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и обследовали место попадания. По предварительной информации, пострадавших нет
Напомним
В ночь на 9 июля россия выпустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 94 дрона. Украинские силы ПВО сбили или подавили 72 беспилотника.