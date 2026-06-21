россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией – среди раненых двухлетний ребенок
Киев • УНН
В Никопольском районе в результате российских атак пострадали пятеро человек, включая 2,5-летнего мальчика. Враг применял артиллерию и беспилотники различных типов.
В Никопольском районе Днепропетровской области в результате российских атак в течение дня ранения получили пять человек, среди которых двухлетний ребенок. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
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По данным правоохранителей, под вражескими ударами находились Никополь, а также Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская сельская общины. Российские войска применяли артиллерию и беспилотники различных типов.
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Около 11:00 российский дрон атаковал частное домовладение в одном из сел Мировской общины. В результате удара осколочные ранения получил 54-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Под ударом оказалась семья с ребенком
Примерно через час FPV-дрон попал в жилой дом в Марганце.
В результате атаки пострадала семья, находившаяся внутри дома. Минно-взрывные травмы и акубаротравмы получили 39-летний мужчина, 29-летняя и 71-летняя женщины, а также мальчик в возрасте 2,5 года.
Полицейские документируют последствия российских обстрелов и собирают доказательства очередных военных преступлений РФ против гражданского населения.
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