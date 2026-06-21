Первые минуты после удара КАБами по Запорожью попали на бодикамеры патрульных
Киев • УНН
Национальная полиция обнародовала кадры с бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на места российских ударов по Запорожью 20 июня. Полицейские работали под угрозой повторных ударов.
Национальная полиция обнародовала кадры с бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на места российских ударов по Запорожью 20 июня. Соответствующее видео показала Патрульная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
На записях зафиксированы первые минуты после атаки: поврежденные здания, работа экстренных служб и жители города, оказавшиеся в зоне поражения.
Патрульные сразу начали помощь пострадавшим и обеспечение безопасности на местах попаданий.
Полицейские работали под угрозой повторных ударов
В полиции сообщили, что, несмотря на риск новых атак, правоохранители эвакуировали людей в безопасные места, оказывали помощь раненым и координировали действия экстренных служб.
Кроме того, патрульные регулировали дорожное движение и обеспечивали проезд спецтехники к местам ликвидации последствий обстрела.
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