россияне атаковали дроном Софиевку на Херсонщине – погибла 42-летняя женщина
Киев • УНН
В селе Софиевка Херсонского района в результате атаки российского БпЛА погибла 42-летняя женщина. Прокуратура начала расследование военного преступления.
В селе Софиевка Херсонского района в результате российской атаки беспилотником погибла местная жительница. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, около 16:30 21 июня российские военные нанесли удар по населенному пункту с помощью БПЛА.
В момент атаки 42-летняя женщина находилась на улице. От полученных ранений она погибла на месте.
Прокуратура начала расследование
При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.
В настоящее время прокуроры и следователи продолжают документировать обстоятельства атаки и другие военные преступления, совершенные российскими военными на территории Херсонской области.
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