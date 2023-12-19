Россияне атаковали Никополь из артиллерии и беспилотников, попали по объекту инфраструктуры

В течение вторника россияне пять раз атаковали Никополь. Захватчики били из артиллерии и и применили 2 дрона-камикадзе. Есть многочисленные разрушения. Прошло без жертв. О последствиях обстрелов в Днепропетровской области сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Два дроны-камикадзе и три артобстрела. Сегодня враг снова направил свое оружие на Никополь. Изуродованный инфраструктурный объект. Люди уцелели. - сообщил Лысак.

Детали

По данным председателя ОВА в городе также повреждены две пятиэтажки, 13 частных домов и хозяйственные постройки. Кроме того, изрешечены снарядами оккупантов более полусотни солнечных панелей. Зацепило обстрелами и линии электропередач и газопроводы.

В других громадах области день прошел без обстрелов.

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Напомним,

Ночью русские войска также атаковали Никополь. Они обстреляли его из тяжелой артиллерии. Впрочем обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.