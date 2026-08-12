россияне атаковали Херсон дроном и убили двух мужчин
Киев • УНН
Вечером 12 августа российские войска атаковали беспилотником двух мужчин в Корабельном районе Херсона. Оба погибли от смертельных ранений.
Российские войска вечером 12 августа атаковали беспилотником двух мужчин в Корабельном районе Херсона, в результате чего они погибли. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, удар произошел около 21:50. Оба мужчины получили смертельные ранения в результате атаки российского БПЛА.
Около 21:50 оккупанты атаковали с БПЛА двух мужчин в Корабельном районе города. В результате атаки дрона они получили смертельные ранения
В настоящее время личности погибших устанавливают соответствующие службы. Прокудин выразил соболезнования их родным и близким.
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