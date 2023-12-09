Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
  •  118186 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
  •  128678 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  126781 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  123934 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  124165 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  153795 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  155403 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  144326 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144126 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  142507 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133322 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142917 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152029 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144970 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132724 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

8 декабря  •  113606 просмотра
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

8 декабря  •  113005 просмотра
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

8 декабря  •  111966 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

8 декабря  •  110690 просмотра
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

8 декабря  •  109467 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-atakovali-berislav-s-bespilotnika-odin-pogibshii-odin-ranenii

Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 09:12  •  5926 просмотра

Read in English

В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.

Утром россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения, передает УНН.

российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один - получил ранения.

- сообщил Прокудин.

Детали

Пострадавшему во время атаки по Бериславу сейчас оказывается медицинская помощь.

Информации о разрушениях еще нет.

Дополнительно

За прошедшие сутки россияне 62 раза атаковали Херсонскую область. По данным тамошнего главы ОВА Александра Прокудина по региону захватчики выпустили 318 снарядов, в частности, 41 - по областному центру.  Противник бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Из-за вооруженной агрессии россиян ранения получил один человек.  

Согласно данным ОВА российские военные нанесли разрушения и в жилых кварталах населенных пунктов по всей области, и  попав по зданию объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Росіяни атакували Берислав з безпілотника: один загиблий, один поранений
Russians attack Beryslav from a drone: one killed, one wounded
Новости по теме

Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.

Война •   •  5926 просмотра
Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры

Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.

Киев •   •  8946 просмотра
Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры

Ночью россияне атаковали окрестности Николаева ракетами, без жертв - Николаевская ОВА

Очаковская и Куцурубская громады в Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, жертв и пострадавших нет. Город Николаев также подвергся ракетному обстрелу, обошлось без жертв.

Война •   •  14166 просмотра
Ночью россияне атаковали окрестности Николаева ракетами, без жертв - Николаевская ОВА

Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

Украина накладывает санкции на фирмы за поставки электроники, используемой в российских ракетах и беспилотниках, что свидетельствует о сложной международной цепочке поставок, в которую вовлечены несколько стран для обхода западных ограничений.

Война •   •  16290 просмотра
Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов

В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА

В Киеве начался демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу, что может привести к перекрытию движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтированный памятник будет перенесен в Государственный музей авиации.

Война •   •  17871 просмотра
В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА

На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения

Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Харьковской области, оставив без газа 37 потребителей, поскольку обстрелы затронули 17 населенных пунктов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Война •   •  20016 просмотра
На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения

Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа украинские войска убили 900 российских военных и уничтожили большое количество военной техники, в том числе 6 танков и 11 бронетранспортеров.

Война •   •  21200 просмотра
Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки

Рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности": под атакой госслужащие Украины и Польши

Киберпреступники атакуют украинских и польских государственных служащих электронными письмами, которые содержат вредоносное программное обеспечение, якобы касающееся юридических вопросов.

Криминал и ЧП •   •  20022 просмотра
Рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности": под атакой госслужащие Украины и Польши

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: ситуация на фронте

Украинские войска отбили 95 вражеских атак, выдержали ракетные и авиационные удары на нескольких направлениях, удержали позиции, нанеся противнику потери. Оборона также поразила вражеские цели и уничтожила 14 крылатых ракет.

Война •   •  21722 просмотра
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку: ситуация на фронте

Еще 39 граждан Украины в безопасности: в разведке сообщили подробности эвакуации из Сектора Газа

Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины 8 декабря 2023 года успешно эвакуировали 39 граждан из Сектора Газа.

Общество •   •  23793 просмотра
Еще 39 граждан Украины в безопасности: в разведке сообщили подробности эвакуации из Сектора Газа