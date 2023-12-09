Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый

Утром россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения, передает УНН.

российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один - получил ранения.

- сообщил Прокудин.

Детали

Пострадавшему во время атаки по Бериславу сейчас оказывается медицинская помощь.

Информации о разрушениях еще нет.

Дополнительно

За прошедшие сутки россияне 62 раза атаковали Херсонскую область. По данным тамошнего главы ОВА Александра Прокудина по региону захватчики выпустили 318 снарядов, в частности, 41 - по областному центру. Противник бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Из-за вооруженной агрессии россиян ранения получил один человек.

Согласно данным ОВА российские военные нанесли разрушения и в жилых кварталах населенных пунктов по всей области, и попав по зданию объекта критической инфраструктуры в Херсоне.