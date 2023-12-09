Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый
Киев • УНН
В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.
Утром россияне ударили по Бериславу. По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина город атаковали ударным дроном. Из-за этой атаки погиб один человек, и еще один получил ранения, передает УНН.
российская армия ударила по Бериславу с беспилотника. В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один - получил ранения.
Детали
Пострадавшему во время атаки по Бериславу сейчас оказывается медицинская помощь.
Информации о разрушениях еще нет.
Дополнительно
За прошедшие сутки россияне 62 раза атаковали Херсонскую область. По данным тамошнего главы ОВА Александра Прокудина по региону захватчики выпустили 318 снарядов, в частности, 41 - по областному центру. Противник бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
Из-за вооруженной агрессии россиян ранения получил один человек.
Согласно данным ОВА российские военные нанесли разрушения и в жилых кварталах населенных пунктов по всей области, и попав по зданию объекта критической инфраструктуры в Херсоне.
Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый
В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.
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