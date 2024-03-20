россияне 12 раз ударили по жилому сектору Донетчины: атаковали ракетами, стреляли из артиллерии и РСЗО

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. В частности, нанесли 12 ударов по жилому сектору, пятеро местных жителей получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, враг нанес 1731 удар по области, из них 12 - по жилому сектору.

Громко было в городах Краматорск, Селидово, поселке Нью-Йорк, селах Архангельское, Кривая Лука, Максимильяновка, Нетайлово, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Редкодуб, Романовка.

Повреждено 66 гражданских объектов - 49 жилых домов, 13 автомобилей, гараж и хозяйственные постройки.

Из артиллерии оккупанты атаковали Нью-Йорк - ранили человека, повредили 20 частных домов и 4 авто.

По Селидовому россияне ударили двумя ракетами "С-300". Ранения получили четверо пожилых жителей, повреждены 24 частных дома и 4 автомобиля.

Также в результате обстрелов из реактивной артиллерии в Романовке пострадали три дома, в Редкодубе - два.

Кроме того, Краматорск подвергся удару из РСЗО "Смерч" - повреждены 5 гражданских авто.

На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации