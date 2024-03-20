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Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы
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На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации
За последние сутки российские военные совершили 350 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, БПЛА и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
За сутки рф потеряла 700 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 700 человек личного состава.
Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы
В Днепропетровской области рф атаковала Синельниковский район. От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек.
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 86 авиационных атак, 114 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 4 ракетных и 86 авиационных ударов, а также 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
ЕС продлил беспошлинный и бесквотный импорт украинской аграрной продукции до июня 2025 года
ЕС продлил период беспошлинного и безквотного импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать сельское хозяйство Украины в условиях продолжающейся войны с рф.
Как правильно чистить зубы: простые и эффективные советы
Правильная гигиена полости рта имеет решающее значение для профилактики кариеса, заболеваний десен и других проблем со здоровьем.
российский город энгельс атаковали беспилотники: нет пострадавших или повреждений
Беспилотники атаковали российский город энгельс в саратовской области, где расположена авиабаза "энгельс-2".
7-й год подряд Финляндия остается самой счастливой страной мира: Отчет о счастье 2024
Финляндия уже 7-й год подряд признана самой счастливой страной мира по версии Всемирного отчета о счастье 2024, подготовленного Организацией Объединенных Наций. Украина в этом отчете заняла 105 место.
Международный день счастья, Всемирный день лягушек, День астрологии. Что еще можно отметить 20 марта
Сегодня, 20 марта, все позитивно настроенные люди могут присоединиться к празднованию Международного дня счастья. Необходимость празднования такого рода события была поддержана в 2012 году резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу
Соединенное Королевство отправило в Газу более 2 000 тонн продовольственной помощи, что является крупнейшей поставкой гуманитарной помощи в его истории, предназначенной для оказания жизненно необходимой помощи более чем 275 000 человек, страдающих от гуманитарного кризиса в регионе.