На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

В Запорожской области за последние сутки российские военные совершили 350 обстрелов 10 населенных пунктов, включая авиаудары, удары из РСЗО, БПЛА и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

350 ударов по 10-ти населенным пунктам нанес враг в течение суток. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, военнослужащие рф осуществили 3 авиационных удара по Малой Токмачке, Работино, Темировке; 3 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки; 36 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Заличничное и Чаривное.

308 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного, Темировки и Новодаровки.

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