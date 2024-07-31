Армия рф начала третий этап обучения нестратегических ядерных сил, во время которого будут отрабатываться вопросы подготовки к применению оружия. Об этом сообщает Минобороны рф, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в учениях будут участвовать личные составы ракетных соединений Южного и Центрального военных округов. Они будут отрабатывать получение специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также учиться снаряжать ими ракеты-носители и скрытно выдвигаться в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования, - говорится в сообщении.

В Минобороны рф также сообщили, что третий этап направлен на поддержание готовности российской армии и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия россии к выполнению боевых задач.

Напомним

11 июня в рф состоялся второй этап учений нестратегических ядерных сил. На этом этапе российские и белорусские военные отрабатывали "вопросы совместной подготовки" к боевому применению нестратегического ядерного оружия.