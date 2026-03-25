россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине - песков
Киев • УНН
песков заявил о продолжении переговоров с Вашингтоном для урегулирования конфликта. москва ожидает учета собственных интересов в будущем соглашении.
россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине и надеется, что Вашингтон продолжит свои посреднические усилия. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в комментарии росСМИ, передает УНН.
По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны москвы продолжаются. Мы получаем информацию о происходящем. Соответственно, мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленных на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах
Он добавил, что каждый раунд переговоров - это шаг в сторону нахождения "формулы урегулирования".
И для нас, прежде всего, формула учета наших интересов. Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены, мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение, добавив, что они уже близки к этому.