россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине - песков

$43.920.0950.900.01
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 9392 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 22046 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 38456 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 61679 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 54260 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54284 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54184 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38121 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33966 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 36958 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 23266 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 21511 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 42106 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 31591 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 1702 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 9392 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 11578 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 13472 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 14735 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Алексей Гончаренко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 6760 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 42299 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 27385 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 57491 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 57950 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Грибы
Ту-160

россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине - песков

песков заявил о продолжении переговоров с Вашингтоном для урегулирования конфликта. москва ожидает учета собственных интересов в будущем соглашении.

россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине и надеется, что Вашингтон продолжит свои посреднические усилия. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в комментарии росСМИ, передает УНН

По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны москвы продолжаются. Мы получаем информацию о происходящем. Соответственно, мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленных на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах 

- сказал песков. 

Он добавил, что каждый раунд переговоров - это шаг в сторону нахождения "формулы урегулирования". 

И для нас, прежде всего, формула учета наших интересов. Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены, мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров 

- добавил песков. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение, добавив, что они уже близки к этому. 

