россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине - песков

россия продолжает контактировать с США по поводу возможного урегулирования войны в Украине и надеется, что Вашингтон продолжит свои посреднические усилия. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в комментарии росСМИ, передает УНН.

По имеющимся каналам контакты с американцами со стороны москвы продолжаются. Мы получаем информацию о происходящем. Соответственно, мы приветствуем продолжение усилий американской стороны, направленных на обеспечение соответствующих условий для выхода на урегулирование в украинских делах

Он добавил, что каждый раунд переговоров - это шаг в сторону нахождения "формулы урегулирования".

И для нас, прежде всего, формула учета наших интересов. Мы рассчитываем, что вот эти добрые услуги США будут продолжены, мы продолжаем оставаться открытыми для переговоров