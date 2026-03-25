росія продовжує контактувати зі США щодо можливого врегулювання війни в Україні - пєсков
Київ • УНН
пєсков заявив про продовження переговорів з Вашингтоном задля врегулювання конфлікту. москва очікує на врахування власних інтересів у майбутній угоді.
росія продовжує контактувати із США щодо можливого врегулювання війни в Україні та сподівається, що Вашингтон продовжить свої посередницькі зусилля. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков у коментарі росЗМІ, передає УНН.
Через наявні канали контакти з американцями з боку москви тривають. Ми отримуємо інформацію про те, що відбувається. Відповідно, ми вітаємо продовження зусиль американської сторони, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виходу на врегулювання в українських справах
Він додав, що кожен раунд перемовин - це крок у бік знаходження "формули врегулювання".
І для нас, перш за все, формула врахування наших інтересів. Ми розраховуємо, що ось ці добрі послуги США будуть продовжені, ми продовжуємо залишатися відкритими для переговорів
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду, додавши, що вони вже близькі до цього.