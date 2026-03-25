росія продовжує контактувати зі США щодо можливого врегулювання війни в Україні - пєсков

росія продовжує контактувати із США щодо можливого врегулювання війни в Україні та сподівається, що Вашингтон продовжить свої посередницькі зусилля. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков у коментарі росЗМІ, передає УНН.

Через наявні канали контакти з американцями з боку москви тривають. Ми отримуємо інформацію про те, що відбувається. Відповідно, ми вітаємо продовження зусиль американської сторони, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виходу на врегулювання в українських справах - сказав пєсков.

Він додав, що кожен раунд перемовин - це крок у бік знаходження "формули врегулювання".

І для нас, перш за все, формула врахування наших інтересів. Ми розраховуємо, що ось ці добрі послуги США будуть продовжені, ми продовжуємо залишатися відкритими для переговорів - додав пєсков.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін та Президент України Володимир Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду, додавши, що вони вже близькі до цього.