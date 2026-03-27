россия полностью останавливает экспорт бензина с 1 апреля – росСМИ
Киев • УНН
Правительство рф вводит полный запрет на вывоз топлива для всех участников рынка. Ограничения будут действовать четыре месяца по решению александра новака.
Российское правительство запретило экспорт бензина с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По данным двух источников росСМИ, экспорт бензина из рф будет запрещен для всех участников рынка с 1 апреля. Об этом стало известно по итогам совещания заместителя председателя правительства рф александра новака с отраслевыми министерствами и компаниями.
Запрет будет действовать до 31 июля.
