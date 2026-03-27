росія повністю зупиняє експорт бензину з 1 квітня - росЗМІ
Київ • УНН
Уряд рф вводить повну заборону на вивезення пального для всіх учасників ринку. Обмеження діятимуть чотири місяці за рішенням олександра новака.
Російський уряд заборонив експорт бензину з 1 квітня. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За даними двох джерел росЗМІ, експорт бензину із рф буде заборонено для всіх учасників ринку з 1 квітня. Про це стало відомо за підсумками наради заступника голови уряду рф олександра новака з галузевими міністерствами та компаніями.
Заборона буде діяти до 31 липня.
