россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

Некоторые из российских военных, попавших в плен Украины, стремятся вернуться в рф, вместо этого москва игнорирует просьбы оккупантов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По его словам, все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание осуществлять возвращение даже своих граждан.

Замечу, что многие российские пленные писали заявления на то, что хотят вернуться, однако их никто с российской стороны не хочет забирать - подчеркнул омбудсмен.

В то же время он заверил, что Украина не смирится с отсутствием процессов репатриации.

Украина продолжает работать для возвращения наших защитников. Украина готова забрать своих людей. Украина борется за каждого - добавил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Дополнение

Он также добавил, что согласно информации ГУР Россия сейчас развернула самую дорогую и массовую кампанию "Майдан 3", которая нацелена на то, чтобы сместить акценты украинцев с российской угрозы на разжигание вражды и обострение разногласий в Украине и между украинцами.

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Лубинец пояснил, что отсутствие обменов россияне используют как элемент этой операции, чтобы родные защитников считали, что украинская власть ничего не делает для возвращения воинов.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов раскрыл первые детали российской кампании по дестабилизации Украины под названием "Майдан-3" и заявил, что российская информационная атака уже осуществляется