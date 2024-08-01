В ночь на 1 августа армия рф нанесла ракетный удар по одной из железнодорожных станций в Харьковской области. В результате атаки травмировалась проводница, повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Враг продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру. Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины - сообщили в УЗ.

Как сообщается, обошлось без жертв. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. От госпитализации она отказалась.

Из-за вражеского удара повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов.

Війська рф за ніч атакували два райони Харківщини: є загиблий та поранена