Киев • УНН
В результате ночной атаки ранены проводница, повреждены локомотивы и вагоны. Поврежденные пути, локомотивы и вагоны внесены изменения в график движения поездов, дальнее сообщение осуществляется резервными тепловозами.
В ночь на 1 августа армия рф нанесла ракетный удар по одной из железнодорожных станций в Харьковской области. В результате атаки травмировалась проводница, повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Враг продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру. Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковщины
Как сообщается, обошлось без жертв. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. От госпитализации она отказалась.
Из-за вражеского удара повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.
В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов.
Війська рф за ніч атакували два райони Харківщини: є загиблий та поранена1 августа 2024, 06:00 • 36089 просмотров