россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 72 из 94 дронов

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 94 дрона, из которых сбито или подавлено 72, но есть попадания баллистики и 19 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 09 июля (с 18:00 08 июля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Миллерово, Орел – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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