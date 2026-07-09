россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 72 из 94 дронов
Киев • УНН
В ночь на 9 июля россия выпустила по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М» и 94 дрона. Силы ПВО сбили или подавили 72 беспилотника, зафиксировано попадание баллистики и 19 дронов.
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 94 дрона, из которых сбито или подавлено 72, но есть попадания баллистики и 19 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 09 июля (с 18:00 08 июля) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М с ВОТ АР Крым и 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Миллерово, Орел – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
ВСУ ликвидировали более 1300 российских военных за сутки 8 июля - Генштаб09.07.26, 07:44 • 2028 просмотров