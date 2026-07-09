ВСУ ликвидировали более 1300 российских военных за сутки 8 июля - Генштаб

За сутки 8 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1310 солдат, 1843 БПЛА и один самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1414820 (+1310) человек ликвидировано

танков ‒ 12107 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 24906 (+3)

артиллерийских систем ‒ 45628 (+59)

РСЗО ‒ 1922 (+4)

средства ПВО ‒ 1479 (+1)

самолетов ‒ 437 (+1)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 398763 (+1843)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1857 (+4)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 117910 (+363)

специальная техника ‒ 4402 (+4)

крылатые ракеты ‒ 4887 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Воины 37 бригады морпехов и 79 десантно-штурмовой бригады полностью очистили поселок Новохатское Донецкой области. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил.

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