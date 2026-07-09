ВСУ ликвидировали более 1300 российских военных за сутки 8 июля - Генштаб
Киев • УНН
Российская армия потеряла 1310 солдат, 1843 БПЛА и один самолет за сутки. Общие потери с начала войны достигли 1 414 820 человек.
За сутки 8 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1310 солдат, 1843 БПЛА и один самолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1414820 (+1310) человек ликвидировано
- танков ‒ 12107 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 24906 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 45628 (+59)
- РСЗО ‒ 1922 (+4)
- средства ПВО ‒ 1479 (+1)
- самолетов ‒ 437 (+1)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 398763 (+1843)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1857 (+4)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 117910 (+363)
- специальная техника ‒ 4402 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 4887 (0)
Данные уточняются.
Напомним
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