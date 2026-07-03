россия атаковала дроном Лозовую - пострадали шестеро из одной семьи, среди них трое детей

Российские войска ночью атаковали беспилотником Лозовую в Харьковской области, пострадала семья из шести человек, среди них - трое детей, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 июля около 02:45 вооруженные силы рф нанесли удар по Лозовой Харьковской области. Предварительно установлено, что для атаки враг применил беспилотник "Герань-2".

В результате попадания повреждены частные жилые дома.

Пострадали шестеро мирных жителей. Среди них - семья из шести человек: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, трое их дочерей в возрасте 10 лет, 6 лет и 1 год, а также 58-летняя мать женщины - указали в прокуратуре.

У 10-летней девочки, как указано, диагностирована взрывная травма и термические ожоги, которые охватывают около 40% поверхности тела. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Родители девочки, ее младшие сестры и бабушка испытали острую реакцию на стресс.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение прошлых суток вражеских ударов подверглись Харьков и 27 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 16 человек, среди них – четверо детей.