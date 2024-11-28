российских попыток сеять страх и уныние в Украине может быть еще больше: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан, когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы идти в укрытие, независимо от заявлений российского диктатора владимира путина, и подчеркнул, что сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"И еще одно. Для всех наших людей: когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, надо идти в укрытие. Это твердое правило-правило, которое не зависит от тех или иных заявлений из россии. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Нам всем нужна стойкость, чтобы пройти через все это. И нужно единство - со всеми партнерами. путин сейчас делает то, что и всегда: запугивает, раскалывает, пытается по отдельности каждого сломать или поколебать; он больше ничего не умеет. Он проигрывает, когда остается один. И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин размахивает "орешником" только для того, чтобы сорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа.