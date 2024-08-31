Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома
Киев • УНН
В результате обстрела Слободского района Харькова пострадали двое человек. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, спасатели оценивают масштабы разрушений.
В результате российского удара по Слободскому району Харькова пострадали двое человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Медики оказали помощь 20-летней девушке, пострадавшей во время обстрела. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.
На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, оценивая масштабы повреждений и обеспечивая безопасность местных жителей.
Также - острая реакция на стресс у 13-летней девочки.
Кроме того, в результате попадания КАБУ в Слободской район Харькова есть повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
Синегубов призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и соблюдать правила безопасности.
В Харькове прозвучал взрыв во время воздушной тревоги31 августа 2024, 19:47 • 11278 просмотров