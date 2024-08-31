Российский удар по Харькову: двое пострадавших, повреждены дома

В результате российского удара по Слободскому району Харькова пострадали двое человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Медики оказали помощь 20-летней девушке, пострадавшей во время обстрела. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, оценивая масштабы повреждений и обеспечивая безопасность местных жителей.

Также - острая реакция на стресс у 13-летней девочки.

Кроме того, в результате попадания КАБУ в Слободской район Харькова есть повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Синегубов призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и соблюдать правила безопасности.

В Харькове прозвучал взрыв во время воздушной тревоги