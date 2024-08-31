Російський удар по Харкову: двоє постраждалих, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова постраждало двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, рятувальники оцінюють масштаби руйнувань.
Внаслідок російського удару по Слобідському району Харкова постраждало двоє людей. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Медики надали допомогу 20-річній дівчині, яка постраждала під час обстрілу. Інформація про стан інших потерпілих уточнюється.
На місці події продовжують працювати рятувальні служби, оцінюючи масштаби пошкоджень та забезпечуючи безпеку місцевих мешканців.
Також — гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини.
Окрім того, внаслідок влучання КАБу у Слобідському районі Харкова є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.
Синєгубов закликав жителів Харкова залишатися в укриттях під час повітряних тривог і дотримуватися правил безпеки.
У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги31.08.24, 22:47 • 24169 переглядiв