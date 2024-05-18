российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133978 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125198 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118525 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  199187 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65433 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  191618 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста

С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста

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Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

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За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  199187 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 08:19  •  191618 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  252393 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  271764 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  472391 просмотра

российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

Беспилотный летательный аппарат рф повредил энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. К счастью, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  8763 просмотра
российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет

Вражеские войска обстреляли из артиллерии город Очаков в Николаевской области, но о жертвах не сообщается.

Общество •   •  9465 просмотра
рф из артиллерии обстреляла город Очаков в Николаевской области, жертв нет

российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

В Херсонской области российские войска нанесли удары по жилым кварталам, повредив 16 домов, учебное заведение, предприятие, магазин, газопроводы, 4 автомобиля, склад, коммунальную технику и ранив 5 человек.

Общество •   •  10081 просмотра
российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Начиная с 18 мая, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за рубежом, должны подавать военно-учетные документы вместе с другими необходимыми документами для получения консульских услуг в украинских дипломатических учреждениях, за некоторыми исключениями.

Война •   •  12871 просмотра
С сегодняшнего дня МИД возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

У граждан, которые имеют несколько транспортных средств, одно из них может быть изъято органами власти для использования Вооруженными силами Украины во время мобилизации, с возвратом транспортного средства в течение 30 дней после демобилизации.

Война •   •  14025 просмотра
Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 13 танков, 43 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет, 35 беспилотных летательных аппаратов, 3 крылатые ракеты, 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Война •   •  13380 просмотра
За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины

Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

Армия обороны Израиля нашла тела трех израильских заложников - Шани Луки, Амита Бускилы и Ицхака Гелерента - убитых ХАМАС в Газе 7 октября, после атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 360 человек и 125 - пропали без вести.

Новости Мира •   •  12884 просмотра
Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе

ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.

Война •   •  14349 просмотра
ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

За уничтожение вражеского оружия и техники украинские военные получат денежное вознаграждение и дополнительные дни отпуска, а также льготы в виде сертификатов на приобретение автомобилей и компенсации по программе еОселя во время военного положения.

Война •   •  15542 просмотра
Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок

Национальная администрация ядерной безопасности США успешно провела подкритический эксперимент в штате Невада, чтобы собрать важные данные для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.

Новости Мира •   •  14470 просмотра
США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок