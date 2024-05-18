российский беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

На Полтавщине оккупантский беспилотный летательный аппарат повредил энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Армия страны-террористки продолжает атаковать Полтавскую область. Следовательно, враг с помощью БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины.

К счастью, информации о пострадавших нет.

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины