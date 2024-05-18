російський безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру на Полтавщині
Київ • УНН
Безпілотний літальний апарат рф пошкодив енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. На щастя, повідомлень про жертви не надходило.
На Полтавщині окупантський безпілотний літальний апарат пошкодив енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
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Армія країни-терористки продовжує атакувати Полтавську область. Відтак, ворог за допомогою БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.
На щастя, інформації щодо постраждалих немає.
Ворожі БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини18.05.24, 01:33 • 26047 переглядiв