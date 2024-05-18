російський безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

На Полтавщині окупантський безпілотний літальний апарат пошкодив енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

Деталі

Армія країни-терористки продовжує атакувати Полтавську область. Відтак, ворог за допомогою БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.

На щастя, інформації щодо постраждалих немає.

Ворожі БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини