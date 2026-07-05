российские войска за сутки потеряли почти 1300 солдат и 1628 БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
За 4 июля российские войска потеряли 1290 военных и 1628 беспилотников. Общие потери рф с начала войны превысили 1,4 млн человек.
За сутки 4 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1290 солдат и 1628 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1409630 (+1290) человек ликвидировано
- танков ‒ 12081 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 24878 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 45388 (+63)
- РСЗО ‒ 1916 (+3)
- средства ПВО ‒ 1470 (+1)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 390738 (+1628)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1821 (+6)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 116106 (+462)
- специальная техника ‒ 4385 (0)
- крылатые ракеты ‒ 4847 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В июне 2026 года потери России в артиллерии были наибольшими за все время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца поражено 2 074 единицы этого вооружения.
Количество уничтоженных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб