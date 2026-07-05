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российские войска за сутки потеряли почти 1300 солдат и 1628 БпЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

За 4 июля российские войска потеряли 1290 военных и 1628 беспилотников. Общие потери рф с начала войны превысили 1,4 млн человек.

российские войска за сутки потеряли почти 1300 солдат и 1628 БпЛА - Генштаб

За сутки 4 июля российские войска потеряли в войне с Украиной 1290 солдат и 1628 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1409630 (+1290) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12081 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 24878 (+9)
        • артиллерийских систем ‒ 45388 (+63)
          • РСЗО ‒ 1916 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1470 (+1)
              • самолетов ‒ 436 (0)
                • вертолетов ‒ 353 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 390738 (+1628)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1821 (+6)
                      • кораблей / катеров ‒ 33 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 116106 (+462)
                            • специальная техника ‒ 4385 (0)
                              • крылатые ракеты ‒ 4847 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

                                В июне 2026 года потери России в артиллерии были наибольшими за все время широкомасштабного вторжения. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение прошлого месяца поражено 2 074 единицы этого вооружения.

                                Количество уничтоженных россиян на войне в Украине превысило 1,4 млн - Генштаб

                                Вадим Хлюдзинский

                                Война в Украине