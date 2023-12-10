российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW
Киев • УНН
российские войска запускают ракеты-приманки, такие как Х-55, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону, сообщает ISW.
российские оккупанты во время обстрела Киева 8 декабря использовали ракеты-приманки для того, чтобы запутать и истощить украинские системы противовоздушной обороны. Об этом в новом обзоре пишет Институт изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
ISW отмечает, что один из российских военных блогеров заявил, что во время обстрела Киева 8 декабря российские войска использовали крылатые ракеты-приманки Х-55, которые напоминают модернизированный вариант ракеты Х-101, чтобы запутать украинскую ПВО.
Блогер пожаловался, что российским силам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО из-за ограниченного количества российских бомбардировщиков Ту-95 и Т-160.
Ранее российские войска использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников в качестве приманки для преодоления украинской противовоздушной обороны и компенсации сокращения запасов высокоточных ракет. Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что украинские силы не имеют достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы охватить всю территорию Украины в такой же степени, как украинская ПВО сейчас защищает Киев,
Кроме того, российские войска ведут усиленную воздушную разведку перед тем, как нанести широкомасштабные дальние ударов по целям на востоке и юге Украины.
Напомним
Перед выборами президент россии владимир
путин мог отдать приказ российским войскам взять Авдеевку и Купянск до
"голосования", чтобы у диктатора появились аргументы в пользу его
президентства
российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW
российские войска запускают ракеты-приманки, такие как Х-55, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону, сообщает ISW.
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